Обострение ситуации в Косове. Главное

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) считает, что действия полицейского спецназа непризнанного Косова не направлены против сербского населения, речь идет о спецоперации по борьбе с преступностью. Об этом сообщил во вторник агентству "Танюг" пресс-секретарь KFOR Винченцо Грасо.

"Операция косовской полиции проходит по распоряжению прокуратуры во всем Косове, не только на севере, и не направлена против сербов, а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине, для нас также открыта коммуникация с Сербией", — заявил он.

"Мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться", — заключил Грасо.