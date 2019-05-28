Обострение ситуации в Косове. Главное

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за столкновений и арестов на севере автономного сербского края Косово и Метохия. Объясняем, что происходит вокруг Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере непризнанной республики.
С чего все началось?
Утром 28 мая бойцы ROSU (спецназ полиции непризнанной республики) вторглись на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Это вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и начало строить баррикады. СМИ передавали сообщения о том, что спецназовцы ROSU вели стрельбу и бросали гранаты.
Каков был предлог для вторжения?
По данным Белграда, спецназовцы намеревались арестовать 26 полицейских сербской национальности и 15 гражданских лиц под предлогом того, что эти люди замешаны в коррупции. На самом же деле, как считают в руководстве Сербии, акция преследовала цель оставить Косовска-Митровицу без защиты местной полиции.
Что известно о пострадавших?
Два человека сербской национальности получили легкие ранения в результате перестрелки у села Зубин-Поток. Кроме того, был избит и задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Миссия ООН в Косове подтвердила эту информацию, посольство РФ в Сербии потребовало его немедленного освобождения. Спецназ косовской полиции также задержал в Косове и Метохии 23 человека — сербов и бошняков (один из местных народов — прим. ТАСС).
Сербский автономный край Косово и Метохия (КиМ) провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010-м независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран мира (в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль), пять из них — участницы ЕС (Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния).
С 24 марта по 9 июня 1999 года авиация стран НАТО проводила бомбардировки Югославии, чтобы вынудить власти этой страны вывести войска из Косова. Формальным поводом для атаки стало обнаружение в косовском селе Рачак массового захоронения якобы расстрелянных сербскими войсками представителей мирного албанского населения. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация, организованная при участии западных спецслужб.
Как на это отреагировал Белград?
В 06:29 (07:29 мск) президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность. Днем ранее, выступая перед парламентом, он объявил, что Белград не допустит насилия в отношении сербского населения автономного края.
Как происходящее комментирует НАТО?
Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) считает, что действия полицейского спецназа непризнанного Косова не направлены против сербского населения, речь идет о спецоперации по борьбе с преступностью. Об этом сообщил во вторник агентству "Танюг" пресс-секретарь KFOR Винченцо Грасо.
"Операция косовской полиции проходит по распоряжению прокуратуры во всем Косове, не только на севере, и не направлена против сербов, а против людей, обвиняемых в коррупции и криминале. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с властями в Приштине, для нас также открыта коммуникация с Сербией", — заявил он.
"Мы не вмешиваемся в операции полиции, пока от нас не потребуют вмешаться", — заключил Грасо.
Контекст
• В северных районах Косова растет недовольство Приштиной. 19 мая партия "Сербский список", представляющая интересы сербского населения в Косове и Метохии, победила на внеочередных местных выборах в четырех муниципалитетах на севере края. Внеочередные выборы назначил лидер непризнанного Косова Хашим Тачи после того, как главы сербских муниципалитетов ушли в отставку в знак протеста против повышения Приштиной на 100% торговых пошлин на сербские товары.
• В Приштине звучат идеи о создании "великой Албании". Вторжение спецназа произошло на следующий день после того, как Тачи призвал Албанию к объединению. "Это значит, что они хотят установить албанско-сербскую границу на Копаонике (горный массив на юге Сербии — прим. ТАСС). Мой ответ: не будет границы "великой Албании на Копаонике", — подчеркнул Вучич.
"Великая Албания" — это паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, помимо Косова, а также на половину Черногории.
• Инцидент бросает тень на попытки урегулирования. Очередные переговоры по Косово должны состояться в Париже 1 или 2 июля. Они станут продолжением переговоров в Берлине, которые завершились 30 апреля без прорывных результатов.