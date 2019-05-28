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Обострение обстановки в Косове

Президент Республики Сербской назвала Косово источником нестабильности на Балканах

Желька Цвиянович отметила, что самопровозглашенная республика функционирует вне политических и экономических правил цивилизованного мира

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Непризнанное Косово является постоянным источником нестабильности в Балканском регионе. Такое мнение высказала во вторник президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Желька Цвиянович, комментируя обострение ситуации в Косове.

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"Самопровозглашенное Косово, несомненно, - серьезный источник нестабильности на территории Западных Балкан, территория, на которой серьезно нарушаются права человека и коллективные права одного народа, территория, которая функционирует вне политических и экономических правил цивилизованного мира. В таком состоянии образование функционирует при спонсорской поддержке части международного сообщества", - заявила Цвиянович.

По словам президента, действия спецназа косовской полиции в Косово являются "политической акцией с применением силы" и преследуют цель запугать сербское население.

Теги
Босния и ГерцеговинаОбострение обстановки в Косове
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