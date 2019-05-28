Саакашвили пообещал отказаться от личных политических амбиций и поддерживать Зеленского

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обещает после возвращения на Украину поддерживать реформы президента Владимира Зеленского и не заниматься собственным политическим проектом.

"Сейчас надо ориентироваться на успех Украины, делать шаги, чтобы начать реформы, так как у нас есть талантливый молодой президент и его молодая команда. Я думаю, что мы все должны его поддержать, как сможем", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "Наш" после издания указа президента о возвращении ему украинского гражданства.

Он выразил готовность "консультировать новый политический класс, который сейчас формируется на Украине". При этом Саакашвили подчеркнул, что у него самого нет "никаких личных политических амбиций". "Мы не должны упустить шанс, который нам дан в результате президентских выборов на Украине", - заключил он.

Он также заявил, что в среду во второй половине дня прилетит в Киев.

Как уточнила в Facebook его бывший пресс-секретарь Дарина Чиж, Саакашвили прибудет в Киев из Варшавы в 17:15.

Саакашвили после лишения гражданства Украины и Грузии получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его жена.