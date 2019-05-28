СМИ: адвокат Ассанжа просит перенести слушания по запросу об аресте из-за болезни клиента

СТОКГОЛЬМ, 28 мая. /ТАСС/. Адвокат основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэльсон просит окружной суд Упсалы перенести на более поздний срок слушания по запросу прокуратуры о заочном задержании своего клиента, назначенные на 3 июня. Об этом во вторник сообщает газета Upsala Nya Tidning .

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

По словам защитника, Ассанж поступил в больницу тюрьмы в Лондоне в таком плохом состоянии, что "с ним невозможно нормально говорить". В пятницу Пер Самуэльсон провел со своим клиентом в тюремной больнице два часа. Адвокат заявил, что они "смогли лишь "в ограниченной степени" обсудить предстоящее слушание об аресте и мнение Ассанжа о подозрениях против него.

Окружной суд Упсалы еще не решил вопрос о переносе слушаний, отмечает издание.

Шведская прокуратура 20 мая направила запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если окружной суд решит арестовать его, она приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба о его экстрадиции в Швецию.

Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Ассанж отбудет в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, после чего он может быть досрочно освобожден. Австралиец также может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.

"В ситуации конкуренции между шведским европейским ордером на арест и американским запросом об экстрадиции власти Великобритании принимают решение о порядке очередности. Исход этого процесса не может быть предсказан", - пояснила Перссон.