Силы НАТО были проинформированы о проведении в Косово "операции по борьбе с коррупцией"

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Международные силы по поддержанию безопасности в Косово (KFOR) под командованием НАТО были проинформированы, что полиция Косово провела во вторник масштабную операцию для проведения арестов по подозрению в коррупции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе альянса, комментируя инциденты в крае в результате которых пострадали несколько десятков человек, а также был задержан и избит российский дипломат из миссии ООН.

"Силы KFOR были проинформированы, что косовская полиция проводит крупную операцию по всей территории Косово для проведения арестов по обвинениям в коррупции, - сообщили в пресс-службе. - Силы KFOR подтвердили со своей стороны, что на севере края не было развертывания никаких армейских подразделений".

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человека, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК). Сербский президент утверждал, что во время задержания россиянин был избит. Позднее МООНК сообщила, что гражданин России был освобожден.