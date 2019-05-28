На западе Венесуэлы с марта закрылось более 800 магазинов из-за проблем с электричеством

КАРАКАС, 28 мая. /ТАСС/. Проблемы с подачей электричества в Венесуэле, которые начались в марте, привели к закрытию более 800 магазинов в западном штате Сулия. Об этом во вторник заявил первый вице-президент местного отделения Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Хорхе Нуньес Леон в эфире Union Radio .

"С момента первого отключения электричества закрылось более 800 магазинов, торговому сектору был нанесен серьезный ущерб", - сказал он.

Чиновник также добавил, что жители Сулии страдают от нехватки денег и топлива. "Мы практически беззащитны, у нас нет никакой защиты со стороны каких-либо правоохранительных органов", - подчеркнул он.

В марте в Венесуэле произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света остались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.