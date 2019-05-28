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Болтон прибыл в ОАЭ для обсуждения вопросов безопасности в регионе

Переговоры пройдут на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном

ТАСС, 29 мая. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл во вторник в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для обсуждения вопросов региональной безопасности на фоне сохраняющейся напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

"Только что приземлился в ОАЭ, - написал Болтон на своей странице в Twitter. - Ожидаю встречи с нашими эмиратскими союзниками завтра для обсуждения важных и своевременных вопросов региональной безопасности".

5 мая Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран якобы причастен к атакам на нефтяные танкеры у побережья ОАЭ, а также к нападению на трубопровод в Саудовской Аравии.

Теги
СШАИранОАЭБолтон, Джон
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