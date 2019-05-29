Глава парламента Грузии заявил, что Саакашвили теряет актуальность в стране

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили постепенно теряет актуальность в Грузии, и не стоит придавать особое значение возвращению ему украинского гражданства. Об этом в среду заявил журналистам глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Михаил Саакашвили может иметь множество мотиваций, однако он постепенно теряет актуальность в Грузии. Это в очередной раз подтвердили результаты выборов в Грузии, которые недавно состоялись. Исходя из этого, я всему этому [возвращению гражданства] не придал бы особого значения", - цитирует Кобахидзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Саакашвили в среду прибыл на Украину после того, как днем ранее президент страны Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Саакашвили лишили украинского гражданства в 2017 году при президентстве Петра Порошенко. Все это время экс-президент Грузии проживал в Голландии, откуда родом его супруга Сандра Руловс.

В Грузии 19 мая текущего года состоялись внеочередные выборы мэров в пяти городах страны, в том числе и Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), где баллотировалась Руловс. Согласно результатам ЦИК, Руловс проиграла на выборах кандидату правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, набрав 42,83% голосов.