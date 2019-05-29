СМИ: полиция Косова провела новый арест на севере сербского края

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова во второй половине дня в среду провела новый арест в населенном сербами поселке Зубин-Поток. Об этом сообщил портал Insajderi

Сообщается, что был задержан сотрудник полиции. По данным портала, арест стал продолжением вчерашней полицейской операции, в ходе которой людей задерживали по подозрению в причастности к организации преступной группы, контрабанде, злоупотреблении служебным положением, даче взяток и др.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человека, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.