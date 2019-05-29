Эрдоган вновь предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в среду телефонные переговоры. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В ходе переговоров президент Эрдоган вновь сделал Трампу предложение по созданию совместной рабочей группы по С-400. Лидеры также договорились провести встречу на полях саммита G20 в Японии", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

По словам Алтуна, турецкий лидер "выразил удовлетворение в связи с решение США снизить вдвое пошлины на турецкую сталь". По мнению Эрдогана, этот шаг будет способствовать достижению отметки товарооборота в $75 млрд.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 3 апреля заявил о том, что Анкара предложила Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, которые Турция приобретет у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, ни для других систем НАТО.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения F-35.

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