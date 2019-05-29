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Обострение обстановки в Косове

Премьер Сербии выразила обеспокоенность недостаточной реакцией ЕС на события в Косове

Ана Брнабич заявила, что это не тот Евросоюз, в который она верит

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о своей обеспокоенности тем, что Европейский союз уделяет недостаточно внимания инциденту в Косово и Метохии. Этим мнением она поделилась в среду с журналистами.

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"Я обеспокоена недостатком конкретной реакции ЕС на все, что происходит. Прежде всего, сегодня исполнилось 2 226 дней с момента подписания Брюссельских соглашений и обязательства сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, Брюссель является гарантом соглашения, и ЕС гарантировал его применение. Я обеспокоена недостатком реакции на инциденты, которые произошли вчера и, конечно, на то, что Приштина с 6 ноября [2018 года] нарушает торговое соглашение CEFTA (Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене). Это не тот Евросоюз, в который я верю", - заявила премьер-министр.

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