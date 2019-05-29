В Белом доме заявили, что публичное выступление Мюллера не дало ничего нового

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Публичное выступление американского спецпрокурора Роберта Мюллера в среду не содержало ничего нового, оно лишь повторяло основные выводы проведенного им расследования. К этому свелась суть комментариев, которые дали по поводу выступления президент США Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Ничего из доклада Мюллера не меняется. Улик было недостаточно, и, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо", - написал в Twitter американский лидер.

Официальный представитель президента США констатировала, что расследование Мюллера завершено, аппарат этого спецпрокурора уже завершил работу, подготовив итоговый доклад. "Господин Мюллер открытым текстом заявил, что ему нечего добавить к докладу, и, следовательно, он не планирует давать показания Конгрессу [США]", - отметила Сандерс в письменном заявлении. По ее словам, "содержание доклада ясно: сговора не было". "А Министерство юстиции [США] подтвердило, что не было препятствий отправлению правосудия [со стороны Трампа]", - напомнила пресс-секретарь главы американской администрации.

Кроме того, подчеркнула она, Мюллер не отрицал, что министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр - "действовал добросовестно, обращаясь с докладом". "После двух лет [расследования] спецпрокурор движется дальше, и всем остальным следует поступать таким же образом", - убеждена Сандерс.

Минюст обнародовал 18 апреля итоговый доклад Мюллера. В этом документе спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Между тем Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. Бывший директор ФБР Мюллер также признал, что его расследование, шедшее почти два года, не выявило сговора нынешнего президента США с Россией на этапе избирательной кампании. При этом спецпрокурор добавил, что не может однозначно судить о том, создавал ли Трамп, представляющий Республиканскую партию, препятствия правосудию.

24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги расследования спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.