От бега по кругу к рывку вперед? Отношения России и США и завершение расследования Мюллера

Дав надежду на то, что конец расследования Мюллера действительно способен стать началом вывода отношений Вашингтона и Москвы из пике, Трамп в минувшую пятницу по собственной инициативе позвонил президенту России Владимиру Путину. Главы государств провели почти полуторачасовую беседу, обсудив, по сути, все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Это был первый контакт между двумя лидерами после их встречи в Хельсинки.

Однако в конце марта в Соединенных Штатах завершилось почти двухлетнее расследование обстоятельств приписываемого Москве вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер и которое во многом блокировало политику Вашингтона на российском направлении. В середине апреля Министерство юстиции США опубликовало итоговый доклад Мюллера, признавшего, что не было никакого сговора между Россией и республиканцем Дональдом Трампом. Позицию России, множество раз отвергавшей заключения Вашингтона о попытках Москвы повлиять на американский избирательный процесс, в США предпочитают игнорировать.

Эта скромная статистика, свидетельствующая о редкости очных российско-американских переговоров высокого и высшего уровня, отражает плачевное положение дел в отношениях Москвы и Вашингтона. При этом связям России и США едва ли не постоянно в новейшей истории было свойственно развиваться по синусоиде, двигаясь от относительной нормальности к спадам и кризисам и мучительно возвращаясь обратно. А в последние пару лет ситуация в двусторонних отношениях и вовсе стала напоминать бег по кругу или, скорее, топтание на месте — причем чуть ли не в низшей за всю их историю точке. Главной причиной тому стало резкое обострение межпартийных противоречий в США, разменной монетой в которых оказались российско-американские связи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проводят в понедельник двусторонние переговоры в рамках заседания Арктического совета в Финляндии. Речь идет лишь о второй личной встрече нынешнего главы американского внешнеполитического ведомства с российским коллегой. Причем после дебютного контакта минул без малого год (Лавров и Помпео встречались 16 июля 2018 года в ходе первого и пока единственного при президенте Дональде Трампе российско-американского саммита, который, кстати, прошел в той же Финляндии).

Комментируя содержание разговора, Трамп заявил, что США настроены на улучшение не только политических, но и торгово-экономических отношений с Россией. Кроме того, днем позднее он выразил уверенность, что существует "огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией".

Что на практике?

Тем не менее подобного рода радужные перспективы Трамп рисовал уже далеко не один раз.

Трансформируются ли новые заверения руководителя администрации США в какие-то конкретные инструкции соответствующего содержания вашингтонскому бюрократическому аппарату, может стать ясно уже по итогам нынешней встречи Помпео с Лавровым.

В преддверии этих переговоров в финском Рованиеми шеф американской дипломатии не делал совершенно никаких шагов, указывающих на стремление двигаться к нормализации отношений.

Более того, выступая лишь неделю назад на конференции, организованной газетой The Hill, Помпео фактически обвинил Москву в том, что она всегда вмешивалась и продолжит вмешиваться в ход выборов и внутренние дела США. "<...> Нам следует ожидать, что и в 2050 году россияне все еще будут этим заниматься", — утверждал госсекретарь США.

Позитив в прошлом

Между тем история двусторонних связей, с которой, видимо, не мешало бы получше ознакомиться Помпео, состоит, конечно, далеко не только из периодов конфронтации, отличающихся друг от друга только степенью ее накала. И эпизоды по-настоящему теплых отношений не исчерпываются союзничеством России и Америки в обеих мировых войнах.

К примеру, еще в далеком 1775 году российская императрица Екатерина II отказала английскому королю Георгу III в поддержке в его конфликте с североамериканскими колониями. В 1776 году аналогичный ответ был дан ею и на повторные обращения британского монарха.

А в Гражданской войне 1861–1865 годов Россия поддержала сохранение союзного американского государства, призывала не допустить "полного разрушения" одной из сторон конфликта, указывая, что враждующим придется "рано или поздно" прийти "к какому-то согласию". В 1863 году в Нью-Йорк и Сан-Франциско были даже направлены русские военно-морские эскадры, ставшие символом доброжелательных отношений между двумя народами.

Впрочем, именитые американские эксперты убеждены, что приравнивать такое благотворное влияние России на внутренние дела США к "вмешательству" в них, хоть и со знаком плюс, все же не следует.

"Я бы не характеризовал эти два эпизода как "вмешательство" во внутренние дела США. Они скорее являются примерами поддержки Россией Соединенных Штатов на мировой арене в процессе выстраивания своих отношений с другими странами. В такой ситуации в международных делах нет ничего необычного", — сказал корреспонденту ТАСС управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, являющийся по образованию славистом и историком. Он был помощником по России у президента США Джорджа Буша — младшего, а до этого несколько десятков лет работал на ответственных должностях в различных ведомствах правительства США, занимаясь прежде всего проблематикой контроля над вооружениями и разоружения.

По словам бывшего советника американского лидера, "Соединенные Штаты, конечно, приветствовали [тогда] поддержку России". "В обоих случаях у двух стран был общий враг — Великобритания. Обеспокоенность глобальными амбициями Великобритании сделала Америку и Россию "отдаленными друзьями", как выражается один из специалистов по истории российско-американских отношений, на первые примерно сто лет существования Соединенных Штатов в качестве независимого государства", — отметил Грэм.

С его точки зрения, "в отличие от текущей ситуации были времена, когда США считали, что Россия играет конструктивную роль в общемировых делах, совпадающую с американскими интересами". Имеется в виду в первую очередь период "борьбы с нацистской Германией", пояснил бывший сотрудник Белого дома высокого ранга.

Вместе с тем, на его взгляд, "на протяжении последних 150 лет отношения России и США характеризовались в большей степени соперничеством и безразличием, а не сотрудничеством, и сегодняшние связи входят в разряд наихудших за этот период".

"Вопрос сейчас заключается в том, отвечает ли в действительности текущий уровень отчужденности продвижению интересов обеих стран. Я отношусь к числу тех, кто думает, что не отвечает. Однако я опасаюсь того, что теперь это мнение меньшинства и в США, и в России", — подытожил Грэм.