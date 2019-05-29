СМИ: один из сотрудников Миссии ООН в Косове все еще находится под стражей

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Один из сотрудников Миссии ООН в Косове (МООНК, UNMIK), серб по национальности, задержанный вместе с россиянином Михаилом Краснощекиным, продолжает находиться под стражей. Об этом сообщила в среду балканская редакция радио "Свободная Европа" со ссылкой на комментарий UNMIK.

"Существуют серьезные подозрения, что полиция применила силу в отношении ясно идентифицированного персонала ООН, что переходит разумные пределы. UNMIK должен получить адекватную информацию от органов власти о причине их задержания", - цитирует радио миссию ООН. Также сообщается, что оба сотрудника "получили повреждения и находятся на лечении". Российский гражданин освобожден через несколько часов после задержания, а "косовский серб до сих пор под стражей".

Радиостанция уточняет, что Краснощеков имеет самый долгий стаж работы в канцелярии миссии ООН, а второй задержанный является ассистентом в UNMIK.