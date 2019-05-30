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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро: власти Венесуэлы вели тайные переговоры с оппозицией

Президент республики заявил, что хочет добиться соглашения о мире ради Венесуэлы

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы как минимум два месяца тайно вело переговоры с оппозицией для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в среду президент республики Николас Мадуро.

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"Мы тайно вели переговоры уже два или три месяца и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии. Я хочу добиться соглашения о мире ради Венесуэлы", - приводит его слова пресс-служба администрации главы государства.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы, прибывшие в Осло для обсуждения возможности начала переговоров, "продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" для Боливарианской Республики.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь заявила, что очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы с их политическими противниками не принесла результатов.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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