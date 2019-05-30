Министр обороны Японии заявил, что системы ПРО Aegis Ashore не угрожают России

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Системы противоракетной обороны Aegis Ashore, которые планируется разместить в двух японских префектурах, не несут угрозы для России. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

Что такое Aegis Ashore и чем он опасен для России

"Я подчеркнул, что система ПРО Aegis Ashore, на которую обращала внимание российская сторона, носит чисто оборонительный характер и не представляет угрозы для РФ", - сказал он.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Пока руководители органов местного самоуправления в префектурах Акита и Ямагути не дали согласия на развертывание комплексов. Они неоднократно высказывали опасения, что установки ПРО с мощными радарами могут быть, в частности, опасными для здоровья местных жителей.

Токио оценивал расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore в 268 млрд иен (почти $2,4 млрд). Однако в японском военном ведомстве полагают, что реальные траты могут оказаться больше.