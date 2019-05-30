Врач рассказал о состоянии пострадавшего в Косове российского депутата

БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российский дипломат Михаил Краснощеков, пострадавший в Косове во время вторжения полиции 28 мая, отправлен в Белград с медицинским сопровождением в стабильном состоянии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг заместитель главврача Клинического центра Косовска-Митровицы доктор Златан Элек.

"Михаил Краснощеков выехал в Белград. Поскольку движение вертолетов здесь запрещено, то он выехал на автомобиле ООН с медицинским сопровождением в Военно-медицинскую академию. Учитывая его повреждения, а это повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости, принято решение, что он должен продолжить лечение в специализированной клинике в Военно-медицинской академии. У него тяжелые телесные повреждения, он находится в стабильном состоянии", - заявил Элек.

Говоря об опасности для здоровья дипломата длительной транспортировки (от Косовска-Митровицы до Белграда 420 км, то есть 7-8 ч пути по горным дорогам), Златан Элек пояснил, что такая поездка, по всей вероятности, будет иметь последствия для самочувствия Краснощекова. "Перевозка в Белград несомненно повлияет на его состояние, однако далее последует лечение в специализированной клинике", - сказал врач.