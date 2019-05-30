Трамп надеется, что власти и оппозиция Венесуэлы договорятся благодаря контактам в Осло

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что переговоры в Норвегии будут способствовать урегулированию разногласий между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Колорадо президент США Дональд Трамп.

"Я бы очень хотел, чтобы они уладили свои проблемы. Насколько я понимаю, идет множество переговоров. Однако я целиком поддерживаю народ Венесуэлы", - сказал Трамп, отвечая на просьбу прокомментировать контакты между правительством и оппозицией латиноамериканской страны, которые проходят в Осло при посредничестве властей Норвегии.

"Что касается Венесуэлы, то мы просто следим [за развитием событий]. Посмотрим, что произойдет", - добавил американский президент.

В Осло состоялись уже как минимум два раунда непрямых переговоров (16 и 29 мая) между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве норвежского правительства. МИД Норвегии по итогам прошедших в среду контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.