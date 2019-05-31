Президент Сербии посетил в больнице пострадавшего российского дипломата

БЕЛГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич в сопровождении посла РФ Александра Чепурина посетил в больнице российского дипломата - сотрудника ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего в Косове. Об сообщает в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

"Желаю вам скорейшего выздоровления", - сказал Вучич Краснощекову.

Тот заявил, что "не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий". "Очень приятно чувствовать за своей спиной страну", - отметил дипломат, поблагодарив посла Чепурина за помощь и заботу.

Как ранее сообщил ТАСС врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, у дипломата зафиксировали повреждение костей лица, перелом верхней челюсти и левой скулы, а также трещины левой теменной кости. Он находится в стабильном состоянии, в связи с чем было принято решение перевести его в Военно-медицинскую академию Белграда. Это главный госпиталь вооруженных сил страны, в состав которого входят 27 клиник и 17 мединститутов, а также ряд медицинских центров. Это лучшее медицинское учреждение на территории бывшей Югославии, сюда доставляют больных с самыми серьезными травмами и ранениями со всего региона.

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