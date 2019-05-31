Зеленский надеется на продолжение санкций против России

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министров иностранных дел Польши и Швеции за поддержку санкций против России и выразил надежду на продолжение санкционной политики европейскими странами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, опубликованном в пятницу.

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью", - цитирует президента его пресс-служба.

Главы МИД Польши и Швеции - Яцек Чапутович и Маргот Валльстрём - приехали на Украину, чтобы обсудить с новым руководством страны будущее сотрудничество с Евросоюзом и необходимость реформ.