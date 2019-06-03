В ОБСЕ поприветствовали назначение Кучмы представителем Киева в контактной группе

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поприветствовал повторное назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте организации.

"Я искренне приветствую назначение второго президента Украины Леонида Кучмы главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе", - говорится в сообщении.

Сайдик также отметил, что Кучма хорошо знаком с деятельностью контактной группы и ее рабочих групп. "Я глубоко убежден, что назначение этого мудрого политика, который предан своей стране, придаст новый импульс нашим усилиям по поиску решения конфликта на востоке Украины", - сказал спецпредставитель. Он добавил, что с нетерпением ждет возможности лично поприветствовать экс-президента Украины на следующем заседании контактной группы.

Президент Украины 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014 по 2018 годы. Очередной раунд переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован на 5 июня.