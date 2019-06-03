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Расследование терактов на Шри-Ланке

AFP: исповедующие ислам министры в правительстве Шри-Ланки подали в отставку

По данным агентства, со своих постов ушли девять человек

ТАСС, 3 июня. Министры в правительстве Шри-Ланки, которые исповедуют ислам, подали в отставку на фоне непрекращающихся нападений на представителей мусульманской общины, начавшихся после серии взрывов в христианских храмах страны в конце апреля. Об этом в понедельник сообщило AFP.

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По имеющимся данным, в общей сложности со своих постов ушли девять человек, включая нескольких министров и двух губернаторов провинций.

Несколькими часами ранее глава ланкийского Мусульманского конгресса Рауф Хаким написал на своей странице в сети Twitter, что "все мусульманские министры, их заместители, а также государственные министры, исповедующие ислам, уйдут со своих постов в правительстве Шри-Ланки".

Он обратился к властям страны с требованием "принять решительные меры по восстановлению и обеспечению правопорядка и защите представителей общины от угроз, нападений и преступлений против гражданских лиц".

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Шри-ЛанкаРасследование терактов на Шри-Ланке
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