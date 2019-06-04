Заместитель посла США в РФ: Вашингтон готов вести прямой диалог с Москвой по Венесуэле

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. США готовы продолжать прямой диалог с Россией по Венесуэле, поскольку признают интересы Москвы в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель посла США в РФ Энтони Годфри на полях проходящей в Вологде конференции "Диалог Форт-Росс - встречи в России".

Он отметил, что Россия может играть продуктивную роль в урегулировании кризиса. "Как сказал госсекретарь [США Майкл] Помпео, когда он встречался с руководством Российской Федерации в Сочи, мы ожидаем, что эта роль будет возрастать. Мы готовы продолжать прямой диалог с РФ, потому что признаем, что у нее есть интересы в этом регионе", - подчеркнул заместитель главы диппредставительства.

При этом дипломат заявил, что проблемы в Венесуэле возникли не из-за санкций США. "Это произошло из-за антидемократической [политики] и совсем плохого решения экономических вопросов со стороны [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - убежден Годфри.