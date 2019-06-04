Заместитель посла США: будет странно, если Путин и Трамп не встретятся

Заместитель главы диппредставительства США в РФ Энтони Годфри, принявший участие в вологодской конференции "Диалог Форт-Росс — встречи в России", рассказал в интервью ТАСС о перспективах отношений Москвы и Вашингтона, ситуации с Ираном и Венесуэлой, а также ответил на вопросы об участии американцев в Петербургском международном экономическом форуме.
— Уже совсем скоро состоится Петербургский международный экономический форум. От американского диппредставительства все же кто-то посетит форум? Или будет своего рода бойкот?
— Я бы не сказал, что это чистый бойкот, но посол [США в РФ Джон] Хантсман неоднократно заявлял, что для него будет проблематично посетить форум в то время, как господин [инвестор Майкл] Калви находится под стражей и в отношении него возбуждено уголовное дело по проблеме, связанной с экономическим спором. Я боюсь, что, так как пока не существует ответа на этот очень важный вопрос, правительство США не будет представлено на форуме.
Но наши американские фирмы принимают собственные решения относительно участия. У нас открытый диалог с бизнес-сообществом. И в конечном итоге компании могут сами принимать решения в соответствии со своими правилами.
— Известно ли вам, будут ли американские бизнесмены принимать участие во встрече представителей иностранного бизнеса с президентом Владимиром Путиным в рамках форума?
— Я уверен в том, что, если представители американских фирм получают приглашение от президента страны, где они находятся, вряд ли они будут невежливы.
— Вы упомянули дело Майкла Калви. Также есть дело Пола Уилана. Какова стратегия посольства в отношении этих дел, какие меры будут приниматься? Если эти дела не разрешатся, по вашему мнению, с положительной точки зрения, намерены ли Соединенные Штаты применить новые санкции против России?
— Первая задача любого дипломатического представительства — защищать интересы своих граждан. Мы, конечно, этим занимаемся.
Мы разочарованы тем фактом, что следователи ФСБ и российское правительство приняли решение продлить расследование по делу Пола Уилана еще на три месяца. Прошло уже пять месяцев со дня ареста гражданина США, а также гражданина Канады, Нидерландов и Великобритании. Но до сих пор не было представлено никаких доказательств его противозаконной деятельности.
Я бы сказал, что поиск единой стратегии по этому поводу — это не тот вопрос. Конечно, мы будем поднимать каждый из этих случаев индивидуально, потому что они очень разные.
Решения же по санкциям принимаются не в дипмиссии в Москве, а в Вашингтоне.
— Была анонсирована встреча представителей США, России и Израиля в Иерусалиме. Какие ожидания у американской стороны от этой встречи?
— Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встречался уже не один раз со своим партнером из Москвы (секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым — прим. ТАСС). Продолжение этого разговора — в первую очередь. Я бы сказал, что Израиль и США имеют очень сильную озабоченность относительно роли Ирана в регионе. И разделяют эти проблемы со своими российскими партнерами. Мы неоднократно слышали, что Россия видит те аспекты политики Ирана на Ближнем Востоке, которые не соответствуют российским целям в регионе. Я надеюсь, что после этой встречи мы найдем более продуктивный путь.
— Можем ли мы сказать, что Соединенные Штаты нацелены на разрядку обстановки, сложившейся вокруг Ирана? Довольно жесткие заявления звучат как со стороны Ирана, так и президент Дональд Трамп довольно воинственно выражается по этому поводу...
— Извините, но политика президента Трампа довольно четкая, она была такой даже до начала его президентства. Мы видели действия Ирана вне СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС) и другие действия в регионе, которые стали более агрессивными, более опасными для мира. Мы принимаем меры, чтобы привлечь внимание наших партнеров и наших собеседников к этому.
— Говорилось о том, что Норвегия проявляет инициативу по переговорам между оппозицией и представителями [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро. Как США оценивают эту инициативу? Можно ли будет ожидать какого-то решения по итогам этих переговоров?
— Вопрос очень глубокий, и это не моя ответственность. Хотя я могу сказать, что проблема, которая существует в Венесуэле, случилась не из-за санкций Соединенных Штатов. Это произошло из-за антидемократической [политики] и совсем плохого решения экономических вопросов со стороны Мадуро. Я думаю, что Россия может играть продуктивную роль [в урегулировании кризиса]. Как сказал госсекретарь [Майкл] Помпео, когда он встречался с руководством Российской Федерации в Сочи, мы ожидаем, что эта роль будет возрастать. Мы готовы продолжать прямой диалог с РФ, потому что мы признаем, что у нее есть интересы в этом регионе.
— Насколько велики шансы встречи президентов Трампа и Путина на саммите G20 в Осаке?
— У меня нет конкретной информации, но, как сказал госсекретарь Помпео, они будут там вместе, и будет очень странно, если они не встретятся.
Беседовал Иван Колыганов