Заместитель посла США: будет странно, если Путин и Трамп не встретятся

Заместитель главы диппредставительства США в РФ Энтони Годфри, принявший участие в вологодской конференции "Диалог Форт-Росс — встречи в России", рассказал в интервью ТАСС о перспективах отношений Москвы и Вашингтона, ситуации с Ираном и Венесуэлой, а также ответил на вопросы об участии американцев в Петербургском международном экономическом форуме.

— Уже совсем скоро состоится Петербургский международный экономический форум. От американского диппредставительства все же кто-то посетит форум? Или будет своего рода бойкот?

— Я бы не сказал, что это чистый бойкот, но посол [США в РФ Джон] Хантсман неоднократно заявлял, что для него будет проблематично посетить форум в то время, как господин [инвестор Майкл] Калви находится под стражей и в отношении него возбуждено уголовное дело по проблеме, связанной с экономическим спором. Я боюсь, что, так как пока не существует ответа на этот очень важный вопрос, правительство США не будет представлено на форуме.

Но наши американские фирмы принимают собственные решения относительно участия. У нас открытый диалог с бизнес-сообществом. И в конечном итоге компании могут сами принимать решения в соответствии со своими правилами.

— Известно ли вам, будут ли американские бизнесмены принимать участие во встрече представителей иностранного бизнеса с президентом Владимиром Путиным в рамках форума?

— Я уверен в том, что, если представители американских фирм получают приглашение от президента страны, где они находятся, вряд ли они будут невежливы.

— Вы упомянули дело Майкла Калви. Также есть дело Пола Уилана. Какова стратегия посольства в отношении этих дел, какие меры будут приниматься? Если эти дела не разрешатся, по вашему мнению, с положительной точки зрения, намерены ли Соединенные Штаты применить новые санкции против России?

— Первая задача любого дипломатического представительства — защищать интересы своих граждан. Мы, конечно, этим занимаемся.