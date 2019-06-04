Медведчук: социальная политика партии "Слуга народа" сталкивает Украину в средневековье

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал анонсированную социальную политику партии "Слуга народа", охарактеризовав ее как "сталкивание Украины в средневековье". Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии, ссылаясь на заявление Медведчука.

"Партия нового президента "Слуга народа" выбрала своей идеологией либертарианство. Что это такое, в стране знают буквально единицы, многим просто понравится красивое словцо. <...> Это полный демонтаж остатков социального государства, ликвидация пенсионной системы, остатков бесплатной медицины", - отметил он.

Кроме того, по словам политика, идеология, предложенная президентской партией, грозит отменой гарантий нетрудоспособным, прекращением помощи инвалидам. "Отмена гарантий получения образования, не только высшего, но и начального и среднего. Короче говоря, сталкивание Украины в средневековье, в "темные века", жизнь по принципу "человек человеку волк".

Он добавил, что президенту Зеленскому следует напомнить о том, что в соответствии с действующей конституцией, Украина - государство социальное. "То есть вряд ли разумно начинать свою деятельность в качестве президента с того, чем практически ежедневно занимался предшественник - попранием основного закона страны. А гражданам Украины стоило бы задуматься: что представляет собой партия "Слуга народа" и стоит ли за нее голосовать", - заявил Медведчук.

Ранее советник Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" выбрала своей идеологией либертарианство.