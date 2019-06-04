Трамп считает, что Джонсон и Хант хорошо справились бы с ролью британского премьера

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава британской дипломатии Джереми Хант хорошо бы справились с обязанностями британского премьер-министра. С такой оценкой выступил во вторник президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй - главой правительства Великобритании, где американский лидер находится с трехдневным государственным визитом.

"Я знаю Бориса, он мне нравится и нравится уже давно. Мне кажется, что он бы хорошо справился [с ролью премьер-министра]. Мне также нравится Джереми, и я думаю, что он бы тоже справился хорошо", - сказал Трамп, указывая рукой в сторону Ханта, присутствовавшего на пресс-конференции.

Глава Белого дома не ответил на вопрос о том, может ли он подтвердить сообщения телеканала Sky News о запланированной у него встрече с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майклом Гоувом, который вместе с Хантом, Джонсоном и девятью другими кандидатами участвует в борьбе за пост лидера тори, которому предстоит возглавить британское правительство после ухода Терезы Мэй.

"Майкла я не знаю. Джереми, скажи мне, он как - справится?" - пошутил Трамп, обращаясь к Ханту, вызвав улыбку у Терезы Мэй и смех у аудитории.

Согласно данным опросов, убежденный евроскептик Джонсон является фаворитом в премьерской гонке, однако Гоув, придерживающийся схожих взглядов, является для него сильным соперником. После референдума о Brexit в 2016 году и отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона Джонсон, который тогда, как и сейчас, считался наиболее вероятным претендентом на премьерский пост, по до конца не ясным причинам снял свою кандидатуру после того, как Гоув выставил свою.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.