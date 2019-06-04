Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу"

В обращении, опубликованном во вторник на официальном портале города, Кернес обратил внимание на слова пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, которая признала существование "правовой коллизии" в связи с принятием в стране закона о декоммунизации и подтвердила право муниципальных образований самим решать вопросы сноса и сохранения исторических объектов.

В этой связи мэр напомнил, что именно из-за декоммунизации имя Жукова стало политически неугодным на Украине, хотя, по закону, исторические личности, освобождавшие Украину от нацизма, не должны подпадать под запрет. "Про эту норму, кстати, в Институте национальной памяти не вспоминают: она не вписывается в их картину мира", - отметил Кернес.

В результате, продолжал он, несмотря на то, что десятки тысяч харьковчан подписали в свое время обращение с просьбой не переименовывать проспект Жукова, тогдашний глава областной государственной администрации Игорь Райнин проигнорировал мнение горожан и своим распоряжением переименовал его.

По словам Кернеса, в минувшее воскресенье на акции против возвращения имени Жукова в Харьков и во время сноса бюста маршала присутствовали не более 200 человек, "в том числе и приезжие, радикально и националистически настроенные и ничего не знающие о роли Жукова в освобождении города".

Поэтому, заявил мэр, как городской глава он принял решение восстановить памятник маршалу Жукова, а вопрос о переименовании проспекта Жукова вынести на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

"Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - заключил Кернес.