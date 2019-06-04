Си Цзиньпин: отношения Китая и России достигли беспрецедентного уровня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня развития. Об этом в интервью ТАСС и "Российской газете" заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии государственного визита в Россию.

"Обе страны, установив между собой прочное политическое взаимодоверие, оказывают друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга - отметил Си Цзиньпин. - Созданы разветвленные механизмы контактов на высоком уровне и сотрудничества по разным направлениям". "Ведется многоплановое и полноформатное двустороннее сотрудничество, отличающееся богатым содержанием и стратегическим значением. В непростой и далеко не однозначной международной ситуации плотное и эффективное взаимодействие Китая и России является одним из мощных позитивных факторов", - заявил председатель КНР.

"На новом историческом старте открываются новые возможности развития китайско-российских отношений, - подчеркнул глава государства. - С наступлением новой эпохи, исходя из общих потребностей в развитии и возрождении, общего чаяния наших народов о передаче дружбы в поколениях, мы преисполнены уверенности и имеем на то все условия, чтобы на основе достигнутых за прошедшие 70 лет результатов поднимать китайско-российские отношения на новые высоты".