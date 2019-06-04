Си Цзиньпин заявил, что дорожит дружбой с Владимиром Путиным

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надежным другом среди иностранных коллег.

"Мне очень дорога глубокая дружба с ним", - заявил в интервью ТАСС и "Российской газете" китайский лидер накануне своего государственного визита в Россию.

"С 2013 года мы с президентом Путиным на двусторонних и многосторонних полях встречались более 30 раз, часто беседуем по телефону, обмениваемся письмами, - сказал китайский лидер. - С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают и легкие, и приятные темы о культуре, искусстве и спорте. Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, обмен звонками или поздравлениями в канун важных государственных праздников, вручение высших государственных наград".

По словам Си Цзиньпина, его общение с президентом РФ основано на глубоком взаимопонимании и искренней дружбе. "Мы уважаем и понимаем друг друга, доверяем друг другу. У нас близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению", - подчеркнул председатель КНР.

"На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения. Самое главное - у нас совершенно единое понимание стратегического значения китайско-российских отношений, общий настрой и решимость продвигать долгосрочное и углубленное развитие отношений между двумя странами. Готов с президентом Путиным и впредь поддерживать тесные контакты, прилагать неустанные усилия к развитию и процветанию двух великих стран - Китая и России, к счастью и благополучию двух народов", - заявил Си Цзиньпин.