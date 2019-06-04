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Выход США и России из ДРСМД

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

Йенс Столтенберг заявил, что Москве нужно "проявить политическую волю"

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. НАТО в очередной раз призывает Россию к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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"Я призываю Россию проявить политическую волю и вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал он.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор.

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СШАРоссияПольшаСтолтенберг, ЙенсДуда, АнджейВыход США и России из ДРСМД
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