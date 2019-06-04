Второй британский консерватор за день отказался от борьбы за пост лидера партии

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Великобритании Кит Малтхаус прекращает борьбу за пост нового лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, будущего премьер-министра, который сменит на этих постах Терезу Мэй. Об этом политик написал во вторник в Twitter, став вторым тори за день, взявшим самоотвод.

Свой шаг Малтхаус объяснил тем, что процедура выбора лидера тори стала настолько быстрой, что исключает возможность глубинных изменений партии, при которых сделка о выходе страны из ЕС получит одобрение со стороны консерваторов, а также и большинства Палаты общин. "Последние несколько дней продемонстрировали, что существует намерение сделать так, чтобы выборы завершились поскорее, а страна получила нового лидера как можно быстрее. В связи с этим, мне кажется, будет верным, если я сниму свою кандидатуру", - написал Малтхаус.

Он сообщил о своем решении после того, как Комитет 1922, объединяющий рядовых парламентариев-тори и определяющий вопросы выбора или смены лидера правящей Консервативной партии, во вторник изменил действующую внутрипартийную выборную систему, чтобы ускорить отсев кандидатов. Подобные изменения были вызваны тем, что число желающих прийти на смену Мэй оказалось чрезвычайно большим по меркам британской политики.

Ранее 13 консерваторов заявили о намерении побороться за пост лидера партии. После самоотвода Малтхауса и парламентского замминистра по делам Brexit Джеймса Клеверли, который сделал аналогичный шаг ранее во вторник, число претендентов уменьшилось до 11.

Согласно новым правилам, для того, чтобы пройти в первый раунд внутреннего голосования, кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 5% депутатов от фракции тори в Палате общин или 17 депутатов. Для того, чтобы выйти во второй раунд, понадобится уже 10% голосов (33 депутата). Согласно правилам, действовавшим до настоящего момента, по итогам каждого раунда из борьбы выбывал лишь один претендент на высший партийный пост.

Кто продолжает борьбу

Среди тех, кто намерен принять участие в компании, остаются считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.