{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Sky: имя нового премьер-министра Великобритании станет известно не позднее 28 июля

Первый раунд голосования по кандидатурам консерваторы проведут 13 июня, сообщает телеканал

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и нового премьер-министра страны станет известно на неделе, которая начнется с 22 июля, то есть не позднее 28 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News, огласив последние решения по изменению действующей внутрипартийной избирательной системы консерваторов, которые во вторник принял Комитет 1922, объединяющий рядовых парламентариев-тори и определяющий вопросы выбора или смены лидера партии.

На эту тему
Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

Первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 июля. В течение стартующей в этот день недели действующий премьер-министр страны Тереза Мэй, которая уже 7 июня покинет должность лидера тори, должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии.

Ранее о своем намерении побороться за пост лидера партии и должность главы британского правительства заявили 13 консерваторов. Однако в нынешний вторник сразу двое кандидатов - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус взяли самоотвод.

Таким образом, борьбу в настоящий момент продолжают 11 претендентов. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима.

24 мая Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисМэй, ТерезаХант, Джереми
Кризис в Сирии
Госдеп: десятки тысяч террористов ИГ остаются в "спящих ячейках" в Ираке и Сирии
Вашингтон намерен координировать действия с союзниками в регионе, чтобы не допустить возрождения террористической организации, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри
Читать полностью