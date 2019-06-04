Вашингтон дважды после смерти Хашкаджи разрешал передачу ядерных технологий Эр-Рияду

ТАСС, 4 июня. Администрация президента США Дональда Трампа дважды выпускала разрешение для американских компаний на передачу ядерных технологий Саудовской Аравии после вызвавшего бурную международную реакцию убийства в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении сенатора-демократа от штата Вирджиния Тима Кейна, распространенном во вторник его офисом.

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Кейн получил утвердительный ответ на отправленный в Министерство энергетики США запрос о предоставлении информации относительно разрешения американской администрации на передачу саудитам ядерных технологий, который назвал "шокирующим". "Администрация [президента США] подтвердила передачу [ядерных технологий] в семи случаях, первый из которых датируется 13 декабря 2017 года, - указывается в заявлении сенатора. - В частности, администрация подтвердила два случая передачи после того, как произошло убийство резидента Вирджинии, журналиста Джамаля Хашкаджи саудовским правительством".

Согласно полученной Кейном информации от Минэнерго США, первое разрешение было выпущено 18 октября 2018 года, всего через 16 дней после убийства Хашкаджи, а второе - 18 февраля 2019 года. Сенатор отметил, что решение о том, чтобы позволить американским компаниям продать саудитам ядерные технологии, "отвечает финансовым интересам семьи хозяина Белого дома, а не [интересам] американского народа".

19 февраля демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии".

Авторы доклада также подчеркивают, что администрация Трампа, по их мнению, недостаточно активно отреагировала на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Ранее ряд СМИ сообщали, что приказ убить журналиста дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.