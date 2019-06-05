СМИ: парламент Венесуэлы призвал мировое сообщество усилить давление на Мадуро

КАРАКАС, 5 июня. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией) во вторник обратилась к мировому сообществу с призывом оказать дополнительное давление на администрацию президента Николаса Мадуро в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в стране.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Просим мировые правительства, придерживающиеся демократии, оказать давление и принять меры, чтобы узурпаторы (власти Венесуэлы - прим. ТАСС) прекратили обрекать на смерть венесуэльцев и обратили внимание на чрезвычайную ситуацию в гуманитарной сфере", - заявили представители оппозиции, чьи слова приводит агентство EFE.

Парламентарии отметили, что международное давление должно содействовать тому, чтобы "бюджетные средства не использовались для покупки военного оборудования".

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, республику покинули уже более 3,4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.

Ситуация в стране осложнилась еще больше после того, как 23 января 2019 лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.