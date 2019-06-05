Трамп заявил, что "продажные СМИ" замедляют его рейтинг

ТАСС, 5 июня. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, если бы СМИ были честнее, уровень одобрения его деятельности на посту главы государства был бы выше на 15-25%.

"Если бы совершенно продажные СМИ были бы менее продажными, я был бы [популярнее] на 15% в опросах, исходя из грандиозного успеха в экономике, возможно, наилучшего за всю историю! А если бы продажные СМИ были бы действительно честными, я был бы [популярнее] на 25%. Тем не менее, несмотря на лживые СМИ, у нас все идет отлично!" - написал президент в Twitter.

Рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа составляет 48%. Таковы опубликованные газетой The Hill в конце мая результаты опроса, проведенного Центром американских политических исследований Гарвардского университета и аналитической компанией Harris Poll.