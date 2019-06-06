В британском правительстве назвали условие изменения отношений с Россией

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Отношения между Лондоном и Москвой зависят от российской стороны, они могут измениться лишь в том случае, если Россия "пересмотрит свое поведение". С таким утверждением выступил в четверг представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, слова которого приводит агентство Reuters.

Это заявление было сделано им в ответ на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва и Лондон должны перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в своих отношениях, поскольку это важнее игр спецслужб.

"Мы явно заявляли, что демонстрируемая Россией тенденция к агрессивному, дестабилизирующему обстановку поведению обесценивает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером. Мы продолжим сотрудничать с Россией по вопросам, касающимся международной безопасности, поскольку это соответствует национальным интересам Соединенного Королевства. <...> Тем не менее премьер-министр неоднократно давала понять, что наши отношения с Россией могут измениться лишь в том случае, если Россия изменит свое поведение", - утверждал сотрудник премьерской канцелярии.

Как ранее в четверг заявил Путин на встрече с руководителями информагентств, он рассчитывает на то, что "не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения в Великобритании, а наоборот, будет сделан выбор в пользу развития" британо-российских отношений и сотрудничества. Он заверил, что Москва к такому развитию событий готова и добавил, что очень хочет, чтобы "человек, который будет возглавлять правительство [после ухода Терезы Мэй с премьерской должности], учел интересы 600 британских компаний, работающих в России".

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту и осуществлении химической атаки на британской территории. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.