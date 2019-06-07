Социалисты идут на выборы в Раду вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь"

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Социалистическая партия Украины идет на внеочередные выборы в Верховную раду вместе с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщила пресс-служба социалистов.

"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину. Вместе мы сможем обеспечить качественную профессиональную работу. Наши политические взгляды совпадают и мы намерены и далее бороться за социальную справедливость и защищать людей - уже в парламенте", - заявил ее бывший лидер Илья Кива.

Согласно информации, Кива сложил полномочия главы Социалистической партии, ее новым председателем избран руководитель Полтавской областной организации Соцпартии Сергей Чередниченко. "Илья Кива сложил полномочия главы Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый глава партии - Сергей Чередниченко", - говорится в сообщении.

Илья Кива возглавил Социалистическую партию в июле 2017 года. Он также является председателем профсоюзов МВД, был советником министра внутренних дел Арсена Авакова, в 2014-2015 годах участвовал в проведении силовой операции в Донецкой и Луганской областях, руководил департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции.

6 июня в Киеве состоялся объединительный съезд "Оппозиционная платформа - За жизнь", который принял решение идти на досрочные парламентские выборы 21 июля и утвердил список кандидатов в депутаты. В первой тройке списка - лидеры партии Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Среди кандидатов в депутаты много известных в стране политиков. Среди них - депутаты Рады Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, экс-депутат Рады и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис, бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

На съезде председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что партия приступает к реализации плана по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, мирный план, принятый на съезде партии 29 января, готовы "обсуждать и в Донецке, и в Луганске, и в Москве", "ответ остается за Киевом". Он также отметил необходимость изменить радикальным образом экономический курс страны, восстановить отношения с Россией и странами СНГ, пересмотреть кабальные условия договора о зоне свободной торговли с ЕС и условия о вступлении Украины во Всемирную организацию торговли.