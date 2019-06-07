В Казахстане перед выборами президента наступил день тишины

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Запрет на ведение предвыборной агитации в полночь по местному времени (21:00 мск пятницы) вступил в силу в Казахстане, где в воскресенье пройдет всенародное голосование на выборах главы государства.

Согласно закону, с ноля часов субботы наступает день тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования. При этом наружная политическая реклама, ранее размещенная в городах и населенных пунктах, может оставаться на прежних местах - убирать ее закон не предписывает. Главное, чтобы никакой агитационной продукции не было в пределах избирательных участков, которых в стране будет 9970, а еще 65 участков будут открыты за рубежом, в том числе пять - в России.

В столичном Нур-Султане такой наружной политической рекламы совсем мало - редкие плакаты и листовки, призывающие голосовать за того или иного кандидата, которых в избирательном бюллетене будет семеро. Чаще других на глаза попадаются билборды с написанной латиницей фамилией действующего президента Касым-Жомарта Токаева, идущего на выборы под лозунгом "Преемственность. Справедливость. Прогресс". Он считается фаворитом выборов и, по мнению большинства экспертов, может взять верх уже в первом туре, набрав существенно больше необходимых для победы 50% голосов.

За соблюдением запрета на ведение агитации в "день тишины" и во время голосования, помимо сотрудников Центризбиркома и низовых избирательных комиссий, следят также местные и иностранные наблюдатели, которых в этот раз рекордное количество, как, впрочем, и зарубежных журналистов. Интерес к выборам подогревается тем обстоятельством, что впервые в избирательных бюллетенях нет фамилии Елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной без малого три десятка лет.

Выборы до срока

Разговоры о том, что Назарбаев, которому в этом году исполняется 79 лет, рано или поздно уйдет с поста президента, ходили уже довольно давно, но особенно активизировались в последние три года. Все это время первый президент подыскивал себе преемника. В феврале текущего года он даже обратился с запросом в Конституционный совет, чтобы тот разъяснил некоторые процедуры передачи власти, недостаточно четко прописанные в законодательстве.

А 19 марта Елбасы объявил, что принял решение сложить с себя полномочия главы государства, и назвал своим преемником Токаева, возглавлявшего в тот момент Сенат (верхнюю палату парламента). Назарбаев подчеркнул, что Токаев работал рядом с ним "с первых дней независимости Казахстана" и занимал ряд ответственных постов - долгие годы был министром иностранных дел, работал вице-премьером, возглавлял правительство и Сенат.

На следующий день Токаев принес президентскую присягу. Но, хотя Елбасы характеризовал своего преемника как "именно того человека, которому можно доверить управление Казахстаном", в обществе все же пошли разговоры: мол, Токаев - фигура переходная, а в скором времени на пост президента выдвинут дочь Назарбаева Даригу, которая возглавила Сенат после ухода оттуда Токаева.

В этих условиях новый глава государства решился - разумеется, после консультаций с Назарбаевым и другими политическими лидерами - на серьезный шаг: три недели спустя после принесения присяги он объявил о назначении внеочередных президентских выборов. По словам самого Токаева, проведение таких выборов было "абсолютно необходимо", чтобы "снять любую неопределенность". Иными словами, пресечь разговоры о законности перехода власти и по итогам всенародного голосования обеспечить себе полностью легитимный президентский мандат на пять лет.

Семь кандидатов

В рамках предвыборной кампании кандидатура Токаева на высший государственный пост была выдвинута Назарбаевым на съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), председателем которой является Елбасы, и единогласно одобрена делегатами съезда.

Помимо Токаева, отметившего в мае 66-летие, ЦИК республики зарегистрировал в качестве кандидатов еще шестерых претендентов: 58-летнего депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыла Ахметбекова, баллотирующегося от Коммунистической народной партии Казахстана; его ровесницу Данию Еспаеву, депутата Мажилиса и представительницу Демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь"); общественного деятеля и журналиста Амиржана Косанова (54 года), выдвинутого от Объединенного национал-патриотического движения "Улт тагдыры" ("Судьба нации"); кандидата от народно-демократической партии "Ауыл" ("Аул") Толеутая Рахимбекова (54), отстаивающего интересы сельских тружеников; выдвинутого от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихова (59), а также общественного деятеля, автора десятка книг Садыбека Тугела (64), идущего на выборы от Республиканского движения "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи").

Поначалу претендентов было больше - документы в ЦИК подали девять человек, но затем Талгат Ергалиев отозвал свою кандидатуру, а Жуматай Алиев провалил экзамен по государственному (казахскому) языку, допустив 19 ошибок в письменном задании. Экзамен включает в себя также чтение печатного текста и устное выступление на заданную комиссией тему продолжительностью не менее 15 минут, его успешная сдача является обязательным условием регистрации в качестве кандидата.

Остальные претенденты с языковым тестом справились и выполнили все условия, в числе которых - предоставление в ЦИК свыше 118 тыс. достоверных подписей избирателей, подача декларации о доходах и имуществе (в том числе на супруга или супругу), представление справки о состоянии здоровья.

Таким образом у нынешних президентских выборов, помимо отсутствия в бюллетене фамилии Назарбаева, еще как минимум две отличительные особенности: зарегистрировано рекордное число кандидатов (прежде их не было больше четырех), в выборах впервые примет участие кандидат-женщина.

Предвыборная агитация

На ведение предвыборной агитации у кандидатов имелся месячный срок. При этом каждому из них из госбюджета было выделено по 7,33 млн тенге ($19,2 тыс.) для выступления со своими программами в СМИ, проведения публичных предвыборных мероприятий, выпуска агитационных материалов и на транспортные расходы. В пределах этих лимитов каждому кандидату предоставлялось 15 минут для выступлений по телевидению, 10 минут - на радио, для публикаций в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях - две статьи размером не более 0,1 печатного листа.

Кроме того, имелась возможность расходовать на агитационные цели средства из предвыборных фондов, которые, согласно законодательству, формируются из собственных средств кандидатов и выдвинувших их партий и движений, а также за счет добровольных пожертвований граждан.

Самым внушительным оказался избирательный фонд Токаева, аккумулировавший более 1 млрд тенге (свыше $2,7 млн), причем чуть более половины этой суммы составили пожертвования. А вот у Косанова из фонда размером более $202 тыс. на пожертвования пришлось лишь 1,6 тыс. Самым маленьким оказался фонд Тугела - около $201 тыс., зато это почти исключительно пожертвования, сам он внес сумму, эквивалентную $527. Целиком из собственных и партийных средств состоит фонд Рахимбекова ($285 тыс.). Напротив, фонды Еспаевой ($297 тыс.) и Таспихова ($268 тыс.) оказались состоящими исключительно из пожертвований. Наконец, Ахметбеков, чей фонд оказался вторым по размеру, аккумулировал $892 тыс., из которых $232 тыс. составили пожертвования.

Судя по предварительным отчетам о расходовании средств, большинство кандидатов предпочли не тратиться на наружную рекламу, а заниматься агитацией в ходе поездок по стране, кроме того, они активно работали в социальных сетях.

У кандидатов была также возможность принять участие в предвыборных дебатах, на организацию которых в прямом эфире телеканала "Хабар" ЦИК выделил 41 млн тенге ($108 тыс.). Правда, лично этой возможностью воспользовались лишь четверо: Ахметбеков, Косанов, Таспихов и Тугел. Остальные трое прислали в студию своих представителей. В частности, Токаев не смог лично участвовать в теледебатах, поскольку в день их проведения он в качестве хозяина принимал участников пятого саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Миссия наблюдателей

В целом, по оценке миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, избирательная кампания в Казахстане была "малозаметной", о чем сказано в ее промежуточном отчете, опубликованном за две недели до выборов.

"На данный момент Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ наблюдает малозаметную избирательную кампанию, ограниченную плакатами и рекламными щитами некоторых кандидатов. На некоторых постерах Касым-Жомарт Токаев изображен вместе с Нурсултаном Назарбаевым, подчеркивая преемственность социальной, экономической и внешней политики. Большинство кандидатов, с которыми встречались представители Миссии наблюдателей БДИПЧ, не выделяли свои ключевые политические принципы за исключением общих заявлений о необходимости реформ. Несмотря на заявление господина Токаева о том, что он не будет проводить активную предвыборную агитацию, ограничиваясь участием в нескольких собраниях, он активно ездит по стране в качестве действующего президента", - отмечается в отчете.

В промежуточном отчете Миссии наблюдателей от СНГ, опубликованном за пять дней до выборов, отмечается, что агитационная кампания "в целом проходит в рамках правового поля, цивилизованно и корректно". По мнению наблюдателей от СНГ, ЦИК Казахстана "эффективно использует средства массовой информации для обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, освещая все этапы подготовки выборов, деятельность кандидатов, работу избирательных комиссий". "На республиканских и региональных теле- и радиоканалах общественность информируется о ходе избирательной кампании, ее этапах и процедурах, разъясняются нормы избирательного законодательства, передаются информационные сообщения о предстоящих выборах, транслируются ролики, призывающие избирателей исполнить свой гражданский долг", - поясняется в отчете.

В общей сложности ЦИК Казахстана аккредитовал в этот раз рекордное количество зарубежных наблюдателей - 1013 человека, которые представляют девять международных организаций и 41 государство, что свидетельствует о повышенном интересе к досрочным выборам президента республики. Предполагается, что выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании и хода голосования миссии наблюдателей изложат после проведения выборов.