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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Явка на президентских выборах в Казахстане к 12:00 составила 35,1%

В ЦИК республики сообщили, что голосование проходит в рамках законодательства и в спокойной обстановке

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах президента к 12:00 по местному времени (09:00 мск) составила 35,1%. Об этом сообщила на брифинге член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ляззат Сулеймен.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 12 часов 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 35,1% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал она.

По ее словам, голосование проходит в рамках законодательства и в спокойной обстановке.

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КазахстанПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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