Президентские выборы в Казахстане. Процедура и кандидаты

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 июня 2019 года в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Они назначены в связи с уходом с поста главы государства Нурсултана Назарбаева, который возглавлял республику почти 30 лет. В избирательные бюллетени внесены фамилии семи кандидатов (рекордный показатель на выборах главы государства в истории страны).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о законодательных основах и организации выборов президента Республики Казахстан в 2019 году.

Назначение выборов

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия главы государства. На следующий день, согласно конституции, глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны. Предполагалось, что он будет оставаться на посту главы Казахстана до 2020 года, то есть до истечения срока президентского мандата Нурсултана Назарбаева, после чего состоятся очередные выборы главы государства. Однако 9 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов.

Статус и полномочия президента

Казахстан - президентская республика. Пост президента был учрежден 24 апреля 1990 года Верховным советом Казахской ССР.

В соответствии с конституцией 1995 года президент Казахстана является главой государства, высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики, гарантом соблюдения конституции страны, прав и свобод человека и гражданина. В его полномочия входят ведение переговоров на международном уровне и заключение международных договоров, назначение очередных и внеочередных выборов в парламент республики, подписание представленных Сенатом законов или возвращение их для повторного обсуждения. Президент после консультаций с фракциями Мажилиса (нижней палаты) парламента вносит на рассмотрение депутатов кандидатуру на пост премьер-министра и назначает его с согласия палаты, освобождает премьер-министра от должности. Назначает министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, по представлению премьера - остальных членов правительства. Принимает решения о назначении и отзыве послов республики в зарубежных странах. С согласия Сената назначает и освобождает председателя Национального банка, генерального прокурора и председателя комитета национальной безопасности Казахстана.

Глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными силами. Может объявить мобилизацию и ввести в стране военное положение. Президент издает указы о помиловании, награждении, решает вопросы предоставления гражданства и другие.

Процедура выборов

В соответствии с конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" от 28 сентября 1995 года (с изменениями и дополнениями), дату внеочередных выборов назначает президент страны. Они проводятся в течение двух месяцев со дня назначения.

Согласно конституции, президент Казахстана избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд. Исключение было сделано для первого президента страны Нурсултана Назарбаева: 21 мая 2007 года в конституцию были внесены поправки, дающие ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Главой государства может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование и опыт работы на госслужбе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет.

Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, в двухмесячный срок проводится второй тур. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей в первом туре. Победитель в этом случае определяется простым большинством голосов.

Порог явки избирателей не предусмотрен.

Кандидаты

Выдвигать кандидатов на пост президента Казахстана могут республиканские общественные объединения, в том числе партии. Самовыдвижение граждан было запрещено специальным конституционным законом от 15 июня 2017 года. Общественные объединения могу выставить только одного кандидата, при этом он не обязан иметь членство этого объединения. Кандидат должен сдать экзамен по казахскому языку и собрать необходимое для регистрации количество подписей (не менее 1% от общего числа избирателей во всех 12 областях, а также городах Алма-Ате и Нур-Султане). Он также может отказаться от участия в выборах в любой день со дня регистрации, но не позднее чем за два дня до проведения голосования.

Выдвижение кандидатов на должность президента республики проходило с 10 апреля по 28 апреля 2019 года. Документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подали девять человек. Однако позднее один из них - председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев - отозвал свою кандидатуру, а общественный деятель Жуматай Алиев не сдал экзамен по казахскому языку.

В итоге комиссия зарегистрировала семь кандидатов, что стало рекордом за все годы проведения выборов:

- Аметбеков Жамбыл, депутат Мажилиса парламента Казахстана (от Коммунистической народной партии Казахстана);

- Еспаева Дания, депутат Мажилиса (от Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Светлый путь");

- Косанов Амиржан, журналист и общественный деятель (от объединенного национал-патриотического движения "Улт тагдыры", "Судьба нации");

- Рахимбеков Толеутай, председатель правления Национального аграрного научно-образовательный центра (от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", "Аул");

- Таспихов Амангельды, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области, директор производственного филиала АО "КазТрансГазАймак", ТОО "Урал Ойл энд Газ" (от Федерации профсоюзов Республики Казахстан);

- Токаев Касым-Жомарт, действующий президент Республики Казахстан (от партии "Нур Отан", "Свет Отечества");

- Тугел Садыбек, писатель и общественный деятель (от республиканского движения "Улы дала кырандары", "Орлы великой степи").

Выборы - 2019

Агитационная кампания в Казахстане стартовала 11 мая и завершилась 7 июня в 24:00 (03:00 мск 8 июня) 2019 года. Накануне и в день голосования агитация в любой форме запрещена законом.

9 июня 2019 года с 07:00 (04:00 мск) до 20:00 (17:00 мск) будут открыты 9 970 участков на территории Казахстана, а также 65 участков в 51 стране мира, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

В голосовании смогут принять участие 11 млн 947 тыс. 995 человек, достигших 18-летнего возраста. Общая численность населения страны на 1 апреля 2019 года составляла 18 млн 448 тыс. 578 человек (данные комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана).

Наблюдатели

Следить за ходом голосования будут 1 тыс. 13 официальных наблюдателей: 147 - от 41 иностранного государства и 886 - от международных организаций, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, ПА ОДКБ, ПА тюркоязычных стран, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества.

Подведение итогов

Не позднее чем в семидневный срок после голосования, то есть 16 июня 2019 года, ЦИК Казахстана обязан установить результаты голосования. После внеочередных выборов инаугурация избранного президента проводится в течение месяца со дня опубликования итогов выборов. Новый глава государства вступает в должность с момента инаугурации.