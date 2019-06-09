Глава МВД Молдавии обвинил Демпартию в подкупе протестующих

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) организовала подвоз людей из районов на митинги в Кишиневе против президента, парламента и назначенного им накануне правительства. Об этом заявил на брифинге в парламенте в воскресенье утром новый глава МВД республики Андрей Нэстасе.

"ДПМ установила сцену в центре столицы, они раздают по 800-1000 леев (около €40-50) людям, чтобы они участвовали в протестах. Режим Владимира Плахотнюка (лидер ДПМ), который узурпировал власть, не хочет сдаваться", - рассказал Нэстасе. По его словам, многие правоохранители отказываются выполнять приказы прежних министров, поэтому лидеры ДПМ намерены использовать в протестах "военизированные структуры".

Министр призвал население не выходить на протесты против законных президента, парламента и правительства. "Ничего не может остановить нас на пути к свободе", - подчеркнул он.

В ночь на воскресенье у здания правительства, МВД, Министерства финансов, генеральной прокуратуры и Конституционного суда привезенные на автобусах люди установили палатки. На вопросы журналистов многие из них не сумели ответить, зачем они приехали в Кишинев.

Парламент Молдавии в воскресенье возобновил работу. Накануне депутаты, не сумевшие после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, сумели преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Плахотнюк.

В субботу усилия парламентских партий по выходу из политического кризиса приветствовали посольства США, России и ЕС в Молдавии, которых Додон проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в республике. Послы США, ЕС и России вместе с главой государства прибыли в парламент, где избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный спикером и сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду. Однако Конституционный суд, который по словам президента контролирует ДПМ, в течение двух часов объявил эти решения незаконными.