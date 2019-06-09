Додон назвал незаконным указ и.о. премьера о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконными действия исполняющего обязанности премьера Павла Филипа, который вместо главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

"Наша четкая позиция, поддерживаемая обществом, - крайний срок роспуска парламента был 9 июня. Таким образом, парламентское большинство и правительство были сформированы вчера законно", - сказал Додон, выступая в воскресенье на брифинге в парламенте. Он подчеркнул, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Сегодня уже нет предпосылок для роспуска парламента, а действия Филипа - попытка узурпации власти", - сказал Додон. Он также сообщил, что вместе с парламентом обратится к международным партнерам с просьбой выступить посредниками в мирной передаче власти в Молдавии.