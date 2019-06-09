В Совете Европы призвали власти Молдавии уважать принципы верховенства закона

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген призвал власти Молдавии действовать ответственно и соблюдать принципы верховенства закона в условиях политического кризиса в стране. Соответствующее заявление было размещено в воскресенье на сайте Совета Европы.

"Совет Европы призывает все политические силы в Молдавии действовать ответственно и спокойно в сложившейся ситуации. Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте. Большое значение имеет соблюдение принципов верховенства закона, демократии и прав человека", - заявил он.

"Мы готовы помочь Молдавии, которая является страной - участницей Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, провести необходимые реформы, включая реформу судебной системы и по борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении представителя СЕ.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

В то же время Конституционный суд страны в воскресенье констатировал, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство и постановил временно передать и. о. премьер-министра и члену Демократической партии Молдовы Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Президент страны Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.