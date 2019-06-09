Додон заявил, что изменит состав Высшего совета безопасности Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон внесет изменения в состав Высшего совета безопасности (ВСБ) страны в связи с политическим кризисом. Об этом глава республики сообщил на брифинге в воскресенье, который транслировался молдавскими телеканалами.

"Я подпишу сегодня указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции", - сказал Додон. В состав ВСБ входят спикер парламента, премьер, глава МВД, министр обороны, советники президента, главы некоторых парламентских комиссий.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось избежать угрозы роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

Однако после обращения ДПМ Конституционный суд признал эти действия незаконными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство и постановили временно передать и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Додон расценил это как попытку узурпации власти.