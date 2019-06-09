Партия социалистов Молдавии считает незаконными действия Конституционного суда

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии считает антиконституционными решения Конституционного суда (КС), который постановил распустить парламент и объявил незаконным сформированное им правительство.

"Партия социалистов не признает все решения так называемого Конституционного суда. Эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Еще раз подтверждаем, что все, что происходит, и все действия Демократической партии и ее лидеров не являются ничем иным, как узурпацией государственной власти, что, согласно конституции, является самым грубым преступлением против народа и страны", - говорится в документе, размещенном на сайте партии.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось избежать угрозы роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

Однако после обращения ДПМ Конституционный суд признал эти действия незаконными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство и постановили временно передать и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Додон расценил это как попытку узурпации власти.