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Политический кризис в Молдавии

В полиции Молдавии заявили, что не признают новое правительство

Глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь подчеркнул, что ведомство находится в подчинении главы МВД в правительстве Павла Филипа

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Полиция Молдавии не признает утвержденное парламентом правительство во главе с Майей Санду, а также нового главу МВД Андрея Нэстасе. Так журналистам телеканала TV8 в воскресенье прокомментировал события в Кишиневе глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь.

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"Мой министр - Жиздан [глава МВД в правительстве Павла Филипа Александр Жиздан]", - сказал Пынзарь.

Парламенту Молдавии накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьером Майей Санду.

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МолдавияПолитический кризис в Молдавии
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