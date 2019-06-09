ЕС заявил о готовности работать с парламентом и новым правительством Молдавии

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Европейский союз положительно воспринимает принятые в субботу парламентом Молдавии решения и готов работать с созданным им правительством. Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова", которое распространила в воскресенье миссия ЕС в Кишиневе.

"ЕС положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдавии, в том числе о формировании правящей коалиции. ЕС готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - говорится в документе. Авторы документа указали, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".

"Это также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдавии. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.