В Великобритании официально стартует предвыборная кампания кандидатов в премьер-министры

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Предвыборная кампания кандидатов на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны официально стартует в понедельник в Великобритании. Вместе с тем де-факто она уже давно началась, поскольку первые полосы центральных газет и выходящие в прайм-тайм информационные телепрограммы уже с 20-х чисел мая наполнены как интервью с потенциальными кандидатами, так и предвыборной хроникой, связанной с их различными заявлениями и резонансом со стороны британской общественности.

И хотя публично о намерении вести борьбу за пост лидера тори объявили 11 человек (изначально было 13 претендентов, но двое впоследствии взяли самоотвод), все же формальные заявки на участие в предвыборной гонке пока еще не никем не подавались. И тем, кто готов продолжить борьбу, это придется сделать в понедельник с 10:00 по 17:00 по британскому времени (с 12:00 до 19:00 мск). Те же политики, кто не успеет заявить о своих лидерских амбициях в объединяющий рядовых депутатов-тори парламентский Комитет 1922 до 5 часов вечера, уже не смогут претендовать на премьерство.

Правила подачи заявки предусматривают наличие в них как минимум восьми имен парламентариев от тори: собственно кандидата, другого депутата, который выдвигает кандидатуру первого, а также шести сторонников этой идеи среди парламентариев-однопартийцев. Соответственно, политик, который не сможет собрать такую группу поддержки, просто не будет зарегистрирован кандидатом в лидеры консерваторов и премьеры.

При этом шестеро человек - пятеро членов руководства Комитета 1922 и председатель тори Брендон Льюис - лишены полномочий выдвигать кандидатуры своих коллег по партии, однако обладают правом принимать участие в парламентском голосовании по отсеву кандидатов.

Система отбора

Первое такое голосование состоится в четверг, 13 июня. Согласно недавно введенным Комитетом 1922 новым правилам, для того, чтобы пройти во второй раунд внутреннего голосования, запланированный на 18 июня, кандидату необходимо заручиться в ходе первого поддержкой не менее 5% депутатов от фракции тори в Палате общин (17 депутатов). Однако чтобы выйти в третий раунд, понадобится уже 10% голосов (33 депутата). Согласно правилам, действовавшим до настоящего момента, по итогам каждого раунда из борьбы выбывал лишь один претендент на высший партийный пост, а теперь, вдобавок к нему, в первом и втором раундах присоединятся и кандидаты, не достигшие указанного уровня поддержки.

Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 19 и 20 июня, где будет просто выбывать последний кандидат без учета голосов, набранных остальными участниками гонки. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 и не позднее 28 июля.

Участники борьбы

К моменту дня официальной регистрации кандидатов в лидеры тори борьбу за этот пост неформально уже ведут 11 человек: экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима.

Главным претендентом на победу считается Джонсон, тройку потенциальных преемников замыкают Гоув и Хант.

Скандальные признания

В последние два дня избирательную кампанию охватила череда скандальных признаний кандидатов после того, как Гоув заявил, что более двух десятков лет назад, когда еще не был парламентарием, он употреблял кокаин на светских мероприятиях. Он заметил, что крайне сожалеет об этом, добавив, что ему еще очень повезло, что он не угодил из-за наркотиков за решетку.

Многие эксперты раскритиковали Гоува за такие откровения, однако его признание продолжилось целой серией аналогичных саморазоблачений касательно периода своей молодости со стороны его потенциальных соперников. Так, Лидсом и Рааб сообщили, что покуривали марихуану, Стюарт - опиум, Маквей - "травку", а Хант во время туристических походов баловался молочным коктейлем с добавлением марихуаны.

Джонсон же еще в бытность мэром Лондона (2008-2016) признавался, что в студенческие годы употреблял и марихуану, и кокаин. Однако пока неясно, насколько повлияют эти откровения политиков на их рейтинг среди простых членов тори и на поддержку коллег-парламентариев.

24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 об уходе с поста лидера тори, что дало партии формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания, то есть до последней декады июля, Тереза Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии, но уже в обреченном статусе "хромой утки".