США призвали все стороны в Молдавии к сдержанности и уважению результатов выборов

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и уважать результаты состоявшихся в феврале выборов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"США призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и согласиться на выход из ситуации с помощью политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, и основные права были соблюдены. Воля народа Молдавии в том виде, в котором она была выражена на этих выборах, должна быть соблюдена без какого-либо вмешательства. Обеспечение процветания и демократического будущего Молдавии и всех ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты продолжат поддерживать", - отмечается в документе.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.