Тревожное двоевластие. Как развивается политический кризис в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Тревожное двоевластие установилось в Молдавии после того, как в воскресенье Конституционный суд (КС) в очередной раз разрешил премьеру воспользоваться полномочиями президента. Сделано это было для того, чтобы исполняющий обязанности премьера Павел Филип подписал вместо него указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Президент Игорь Додон объявил эти действия "узурпацией власти", а парламент объявил незаконным уже кабинет Филипа, полномочия которого истекли после прошедших 24 февраля выборов. Депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов и чиновников "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти - парламента, [нового] правительства и президента".

Причиной конфликта стало принятое в субботу депутатами решение, позволившее выйти из тупика, в котором парламент находился почти три месяца, пытаясь сформировать коалицию и правительство. По итогам выборов из 101 места 35 получила поддерживающая Додона Партия социалистов (ПСРМ), еще 30 мандатов было у контролировавшей прежнее правительство Демократической партии (ДПМ), 26 - у проевропейского блока Асum ("Cейчас"). Остальные места в парламенте разделили партия "Шор" и независимые депутаты.

Все это время социалисты вели переговоры с Асum, однако прийти к коалиционному соглашению сумели только в субботу. В результате спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а премьером - одного из лидеров блока Асum Майю Санду.

Деолигархизация государства

Представляя новых министров, Санду сообщила, что их работа будет базироваться на трех приоритетах. Первый - деолигархизация страны и борьба с коррупцией. Второй - выведение республики из изоляции, восстановление экономики, возвращение доверия партнеров и возобновление финансирования из внешних источников для проведения реформ и социальной политики. Третий приоритет - всемерное улучшение благосостояния граждан.

Голосование в парламенте в субботу проходило в присутствии послов США, России и ЕС, которых президент проинформировал о возможной дестабилизации ситуации в Молдавии. Для этого были основания: правившая последние три года Демократическая партия, которую возглавляет местный олигарх Владимир Плахотнюк, с властью расставаться не захотела. Ее представители тут же оспорили решения парламента в КС. Судьи, как и ожидалось, назвали парламентскую коалицию и принятые ею решения неконституционными. Свою позицию они обосновали тем, что трехмесячный срок, отведенный законом на формирование кабинета министров, истек 7 июня, то есть через 90 дней после того, как 9 марта были утверждены итоги выборов. Депутаты с таким толкованием основного закона не согласились, по их мнению, срок составляет три календарных месяца и истекает (в данном случае) не позднее 9 июня.

Сформировав руководство парламента и правительство, депутаты начали наступление на старую власть, приняв декларацию, в которой объявили Молдавию "государством, захваченным" Плахотнюком, и утвердили отставку руководителей Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией, которые возглавляют назначенцы олигарха. Было также заявлено о намерении вернуть пропорциональную избирательную систему вместо смешанной, которую ввели по инициативе демократов в 2017 году. Наблюдатели считают, что голосование в одномандатных округах позволило непопулярным демократам провести в парламент более 40 своих сторонников.

Обвинения в измене

Плахотнюк объявил происходящее государственным переворотом, а его сторонники отключили в парламенте свет, установили палатки у входов в здания силовых министерств и других ведомств, чтобы не пускать туда новых министров.

Кроме того, лидер демократов обвинил Додона в государственной измене. В качестве доказательства подконтрольный олигарху самый крупный в стране медиахолдинг обнародовал сделанные скрытой камерой видеозаписи встречи с Додоном, на которой обсуждалось создание коалиции социалистов с демократами. Согласно видеозаписи, одним из условий соглашения, предложенным Додоном, должно было стать решение проблемы Приднестровья через федерализацию Молдавии. Публикация записи встречи стала основанием для требования демократами немедленной отставки президента и проведения осенью досрочных выборов.

При этом Додон заявил журналистам, что "предложения по федерализации были от Владимира Плахотнюка направлены России, чтобы там закрыли возбужденные против него уголовные дела".

В воскресенье политический кризис вошел в острую фазу. Сотни автобусов привезли в столицу из регионов сторонников демократов, среди которых было много молодых людей спортивного телосложения. Они приняли участие в митинге против президента, парламента и избранного правительства. На него собрались несколько тысяч человек. Выступившие перед ними Плахотнюк, Филип и другие ораторы обвинили Додона и депутатов в государственной измене, потребовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов, в том числе и главы государства.

После митинга несколько сотен демонстрантов во главе с олигархом устроили пикет у здания администрации президента. Они привязали к ограде администрации плакаты с оскорбительными надписями в адрес Додона, после чего отправились пикетировать правительственные здания, чтобы не пускать в них представителей новых властей.

Додон при этом выступил с заявлением, в котором призвал демократов не доводить дело до дестабилизации в стране и мирно передать власть. Он обратился к международному сообществу с просьбой выступить посредником в этой передаче.

Реакция России

Создание в молдавском парламенте антиолигархической коалиции поддержала Россия. В ночь на воскресенье вице-премьер РФ Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию в Молдавии, назвав режим Плахотнюка криминальным.

"Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся еще более понятными требования людей - зачастую с противоположными политическими убеждениями - о необходимости деоккупации Молдавии от криминального режима", - отметил Козак. Подтвердив позицию Москвы о невмешательстве во внутренние дела Молдавии, вице-премьер РФ заявил, что силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдавии, должны отражать подлинную волю ее граждан.

Поддержка ЕС и США

О поддержке решений парламента Молдавии заявил и Брюссель. "ЕС положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. ЕС готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - отмечается в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делами и политике безопасности Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана. Они указали, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой отношений" Молдавии и ЕС.

Американское посольство в Кишиневе в свою очередь заявило, что "Соединенные Штаты поддерживают усилия политических партий Молдовы по обсуждению соглашения и выходу из продолжающегося политического кризиса". "Выборным должностным лицам необходимо предоставить максимально возможное время и возможность достичь соглашения. Народ Молдовы заслуживает полностью функционирующего правительства, которое может возобновить работу для улучшения жизни всех граждан", - отмечается в сообщении дипломатической миссии.

Додон приветствовал позицию России, ЕС и США. О реакции на эти заявления молдавских демократов пока неизвестно.